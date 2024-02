Pour cet énième top, j'avais envie de revenir sur ce très bon survival horror et de vous offrir un classement du pire au meilleur Chapitre du jeu. Évidemment, totalement subjectif comme d'habitude.(Les vidéos montrent l'intégralité des chapitre, encore une fois si vous voulez vous garder la surprise, ne regardez pas.)15)C'est malheureusement le pire chapitre du jeu pour moi. Bien trop court, juste un long tunnel crasseux et quelques bestioles à dessouder ou à éviter, vraiment pas de quoi s'en relever la nuit...14)- Très court également, même si le clin d'œil à Resident Evil est sympa. On découvre nos premiers ennemis dans une forêt lugubre et pas ouf techniquement. Ça se torche rapidement, c'est vite oublié.13)- On démarre le Chapitre pris d'assaut par une grosse araignée qui est l'un des pires boss du jeu pour moi. Pas vraiment de stratégie si ce n'est bourré la créature. Après, il faut chercher des kits de premiers secours dans une ambulance, avec des vagues d'ennemi de partout. On est clairement dans un pur moment d'action, ce qui tranche totalement avec l'horreur du jeu de base et c'est ce que j'ai pas vraiment aimé. C'est trop bourrin et le rail shooter avec la gatling n'a rien à foutre là.12)- Chapitre final qui donne le titre du jeu. J'ai bien aimé l'arène cauchemardesque avec les yeux géants qui nous regardent. La course poursuite avec les pièges mais aussi le combat contre les 2 Gardiens dans une salle restreinte et où le combat fut assez tendu ! J'ai par contre beaucoup moins aimé le boss final que je trouve pas intéressant et où en fait, ya même pas de combat.11)- Le tout premier chapitre du jeu et une chose est sûre, il met dans le bain direct ! L'ambiance est glauque au possible quand on se réveille pendu par les pieds à un crochet de boucher dans ce qui ressemble à un abattoir. Rencontre du premier ennemi qu'il faudra à tout prix éviter pour le moment, vraiment un bon chapitre qui donne le ton directement !10)- Un chapitre assez court mais qui a néanmoins 2 passages marquant. Le premier est une "opération" pour ouvrir le ventre d'un mob pour récupérer la clé, et dont le screamer m'a bien fait sursauter au passage même si on s'y attend un peu. Mais le second nous fait faire la rencontre de la créature au cheveux longs tout droit sorti du film The Grudge ou The Ring au choix. Sûrement la créature la plus flippante du jeu, néanmoins il faudra pas la combattre mais la fuir, et attention car si elle vous attrape, c'est One Shot direct !9 )- Une sacré ambiance dans ce chapitre avec des mobs invisible pour la première fois et où les carreaux aveuglants vous seront d'une grande aide pour les détecter. Il y fait très sombre, et les couloirs remplis de viscères et de sang ne sont pas des plus ragoûtant. Petit clin d'œil à Saw aussi avec les salles piéger où vous devez résoudre une petite énigme pour pas vous faire empaler comme un malpropre.Sauver Kidman qui manque de se noyer sera aussi votre préoccupation dans cet assez long chapitre, avec en plus des ennemis qui vous harcèlent. Ce passage dans les difficultés les plus élevées est vraiment stressant, car vous êtes timé ! Jusqu'à finir en apothéose face à Laura, dans un combat où il faudra la cramer, les balles étant inefficaces contre elle, le combat est stressant, et la salle où on l'affronte tout autant.8 )- Un chapitre assez long et qui nous fait découvrir une ville sans dessus dessous du plus bel effet malgré quelques pop de textures. Vous déambuler dans plusieurs rues dévastées, mais aussi devrez faire gaffe à un méchant poisson qui ne fera qu'une bouchée de vous si il vous chope. La ville étant inondée, vous allez devoir vous frayer un chemin en attirant la bestiole à un endroit, par exemple en faisant tomber des cadavres.Vous découvrirez aussi pour la première fois les clones de Ruvik (même si en cauchemar ou Akumu, ils apparaissent dès le chapitre 3) entité hautement stressante car si leurs mains vous chopent, c'est game over.