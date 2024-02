Certains l'auront remarqué, l'animation d'intro du Nintendo Direct était différente aujourd'hui que d'habitude, et pour cause c'est une toute nouvelle introduction. Certains pourraient avancer l'idée que c'était du fait d'un "Partner Showcase", mais les précédents Partner Showcase utilisait la même intro que tous les Nintendo Direct, "période Switch".Car en vérité sur Nintendo Switch il y a pourtant bien eu une tout première animation d'introduction et les Nintendo Direct sous cette intro là c'était durant la cohabitation 3DS / Switch (ère 2017 - 2019).L'arrivée de la nouvelle console de Nintendo pour 2024/2025 est une évidence à ce stade de l'actualité, mais cette anecdote sur les introductions des Nintendo Direct a de quoi rajouter une pièce à la machine à spéculerJe vous laisse avec la vidéo ci-dessous qui retrace toutes les introductions des Nintendo Direct "moderne" (2015 à aujourd'hui)