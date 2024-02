En bref : - Classifié par l'organisme de classification coréen - Sous le nom de Shin Megami Tensei V : Vengeance - Équivalent d'une Complete Edition - Donc comprenant 4 missions/démons + 3 packs d'objets - Nombreuses améliorations + contenu inédit Pourquoi pas en home ? Car l'organisme a ensuite retiré sa fiche et on ne sait donc pas si c'est une erreur ou si elle a été publiée en avance.

posted the 02/19/2024 at 08:09 AM by shanks