Nouveau Duel du week-end enfin pas encore pour certains, et après celui opposant DKC Returns à(en gras le nom du gagnant) voilà 2 nouveaux concurrents prêts à en découdre. Alors vous avez préférés les bayous des Baker ou le château de Dimitrescu ?- Votez soit pour l'un ou l'autre pour des raisons évidentes. Si vous pouvez détailler en quelques lignes c'est toujours un petit + sympa- Il n'y a aura plus qu'un seul rappel, c'est à dire samedi afin de ne pas trop spammer sur le site.- Classement comme d'habitude dimanche soir ou lundi soir en fonction du temps.A vos votes et dans le calme ! :PVS