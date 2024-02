Spoiler :



les villageois qui pointent leur fusil sur sephiroth qui vient de décimer la moitié du village, et, qui, un a un et au ralenti, se laissent tuer sans jamais tirer un coup de feu

Hello à tous,Je viens tout juste de finir la démo de FFVII rebirth (enfin, la première partie, car la session ouverte dans la région de Junon sera semble il débloquée ultérieurement).Ma critique portera uniquement sur le contenu de la démo, à savoir le passage avec cloud et Sephiroth à Nibelheim.Bien que j'ai beaucoup aimé, mon constat est pour le moins mitigé sur la partie technique et le game design :Globalement, un problème de game design similaire au premier volet (on aurait pu croire que les critiques aient été écoutées mais non, square enix à vraiment un problème avec ça à mon sens), avec des choses qui en 2023 font vraiment tâche (coucou les murs invisibles et l'impossibilité de sauter).Des gros marqueurs bleus bien vifs pour les passages ou monter aux échelles qui cassent vraiment l'immersion. bref très déçu à ce niveau, on est sur quelque chose d'extrêmement dirigiste et balisé, même si les zones sont plus ouvertes.pour la technique là également on alterne entre le bon et le moins bon, avec des personnages extrêmement bien modélisés, de même que les décors au global, mais dans le détail de nombreux éléments low poly, avec des textures à faible résolution, sans ombres, à coté d'éléments qui eux semblent bien intégrés et mieux modélisés, un peu comme un bug graphique, sauf que ça semble volontaire et très fréquent. au final on dirait que le jeu à été commencé sur ps4 et adapté sur ps5 (ce qui est très possible), en tout cas y a un problème de finitions qui ne rend pas vraiment justice à ce que peut faire la ps5.Enfin de petites incohérences, de l'ordre du level design, mais quand on voit par exemple dans le hall de l'hôtel de Nibelheim le pilier de la structure qui passe au travers du tapis posé au sol, un pont suspendu posé par une grande entreprise qui semble avoir été assemblé par des enfants de 8 ans incapables d'aligner deux planches au même niveau etetc. (je semble tatillon mais y a énormément de choses curieuses comme ça qui collent pas, et me sortent un peu du jeu).Au final on attendra de voir le jeu complet, mais je ne vois pas de raison que les choses soient différentes sur l'ensemble.Aprés j'ai beaucoup parlé des points négatifs, mais mon ressenti global reste très bon, grâce à la narration très réussie, les combats qui sont le gros point fort du jeu (les materias :3) ,les visuels dans leur ensemble très beaux, l'univers qui est très travaillé et à réveillé toute la nostalgie de mon enfance. Nul doute que ça sera un très bon jeu et j'ai déjà ma précommande, mais il est regrettable que square n'ai pas réussi à avoir un niveau de game design et de finition à la hauteur de l'univers de Final Fantasy VII.