Stellar Blade est un jeu d'action totalement Solo. Le titre du studio Shift Up est linéaire mais possède des grandes zones ouvertes ou s'enchaineront exploration, moments d'histoire et combats.Les inspirations du studio en terme d'univers sont Nier Automata, Battle Angel Alita et Blade Runner.Au niveau du Gameplay, ils ce sont inspiré de Sekiro, Bayonetta, God of War et Star Wars Jedi: Fallen Order.Les Combos, les Contres et l'Esquive sont le centre du système de combat. Les affrontements vous forcéront à évaluer soigneusement les mouvements ennemis et certaines armes seront à distance.Lily, une membre importante de votre groupe, vous aidera en améliorant vos capacités et armes.La difficulté peut-être ajustée.Les Boss seront des moments clés du jeu, ils ont été créer en argile dans leur studio puis scanné en 3D.Eve devra aider à restaurer la ville et sauver les habitants de Zion.Des personnages vous donneront des quêtes annexes et Eve pourra pêcher.Eve aura entre 20 et 30 costumes et certains seront dur à obtenir. Des costumes pourront être fabriqués en trouvant des ressources et modèle de fabrication de l'ancienne civilisation. Certains costumes pourront être directement trouvé en magasin. Adam et Lily ont aussi différents costumes.Esti aka Estimate est le studio d'un compositeur, travaillant avec des artistes et ingénieurs musicaux ayant oeuvré sur de nombreux projet Shift Up ou NCSoft.Le directeur de Stellar Blade,c'est exprimé sur ce partenariat.