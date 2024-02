A la question de savoir de quand Microsoft dévoilera Sea of Thieves et d'autres pour les PlayStation et Switch, Shinobi602 membre très réputé et vérifié (il est développeur) de Resetera a dit à un membre du topic Xbox de Resetera que c'était dans pas longtemps.Il dit egalement que ça sera pas dans un Nintendo Direct.Dans les prochaines semaines ?Y a quelques jours il avait dit également à un membre qui espéraient que Microsoft démente la rumeur, qu'il rêvait car c'est le cas et dans un autre com que s'il en disait davantage ça ferait la une de tous les sites de jeux vidéos, Twitter...dans la minute.