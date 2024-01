Après m'être assis avec notre équipe juridique pour analyser les petits caractères de l'annonce d'Apple sur les DMA (ce qui a pris un certain temps), qui est, au mieux, vague et trompeuse, j'ai voulu partager mes réflexions.



Alors qu'Apple se comporte mal depuis des années, ce qu'ils ont fait hier représente un nouveau coup dur, même pour eux.

Nous pensons que les conversations constructives favorisent le changement et le progrès vers des plateformes ouvertes et une plus grande concurrence. La nouvelle politique d'Apple est un pas dans la mauvaise direction. Nous espérons qu'ils écouteront les commentaires sur le plan qu'ils proposent et qu'ils travailleront à un avenir plus inclusif pour tous.

Daniel Ek : Boss de Spotify:Il explique tout en détail ici :Sarah Bond : boss de Xbox :La législation sur les marchés numériques (DMA) vise à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des géants d'internet.