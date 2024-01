Un choix qui n’est pas dû au hasard et qui devait être parfaitement réfléchi du côté de Nintendo, puisque Taisuke Kanasaki, character designer des deux Another Code (il a aussi été réalisateur sur le premier et directeur artistique sur le second), travaille depuis 2018 chez Arc System Works.

Tout d’abord,Il avait d’ailleurs confirmé son implication sur Twitter. C’est même lui qui est derrière l’illustration principale de la collection, qui figure aussi sur la jaquette. Arc System Works a annoncé sa participation seulement à partir du 19 janvier. Même en dehors de Taisuke Kanasaki, on peut aussi comprendre pourquoi Arc System Works a été choisi, en pensant à son savoir-faire sur la série de jeux d’aventure et d’enquête Jake Hunter. Commencée en 1987 par Data East, elle a d’abord été rachetée par WorkJam puis par Arc System Works. Le studio Orange (créé par d’anciens membres de WorkJam) travaille désormais avec Arc System Works sur les Jake Hunter, et il y a même eu une préquelle, Alternate Jake Hunter : Daedalus The Awakening of Golden Jazz, développé cette fois-ci en partenariat avec le studio Neilo.L’implication d’Arc System Works est d’autant plus compréhensible avec la sortie de Chase : Cold Case Investigations ~Distant Memories~ en 2016 sur 3DS. C’est Arc System Works qui avait pu réunir une petite partie de l’équipe de Cing, avec Taisuke Kanasaki et le producteur Takuya Miyagawa.Les crédits d’Another Code : Recollection indiquent que le jeu est basé sur le travail de l’équipe de développement d’origine de la série Another Code. Ses membres ne sont cependant pas mentionnés, et on passe directement à la liste des personnes qui ont travaillé sur la compilation/remake pour la Switch. Les crédits des versions d’origine se trouvent à cette adresse pour Another Code : Mémoires Doubles et ici pour Another Code : R – Les portes de la mémoire. Le réalisateur d’Another Code : Recollection est Tetsuro Shoji, qui avait déjà travaillé au même poste sur Chase. Ensuite, les crédits listent trois anciens membres importants de Cing : Rika Suzuki, qui a retrouvé son poste de scénariste, Taisuke Kanasaki, de nouveau directeur artistique, character designer et illustrateur, et Takuya Miyagawa, qui n’était plus producteur mais directeur technique cette fois-ci. Taisuke Kanasaki est celui qui semble avoir eu le plus d’implication en plus de Rika Suzuki. En effet, il a aussi été à la tête de l’équipe en charge des storyboards. Rika Suzuki et Takuya Miyagawa ont aussi supervisé le développement dans sa globalité.Cela a pris du temps puisqu’il a fallu éplucher attentivement les crédits de tous les jeux Another Code, mais nous avons retrouvé six membres des équipes de développement des deux Another Code sur DS et Wii dans les crédits d’Another Code : Recollection. Tout d’abord, il y a Yuhki Mori, crédité en tant que directeur sonore, qui avait aussi travaillé sur Another Code : R – Les portes de la mémoire. Satoshi Okubo était également de retour à la composition et l’arrangement des musiques, après avoir lui aussi travaillé sur Another Code : R – Les portes de la mémoire. La société T’s MUSIC Co., Ltd. est également créditée, comme ce fut le cas pour le même jeu. Dans la partie support technique, on retrouve le nom de Toru Inage, qui était mentionné dans la section des remerciements d’Another Code : R – Les portes de la mémoire. Dans la section « Special Thanks » pour la partie « Testing & Quality Assurance », deux autres noms réapparaissent : Tomoko Mikami, qui avait été créditée dans la partie Nintendo of America Product Testing du premier jeu, et Satoshi Kira de Nintendo, qui était co-producteur sur les deux Another Code. Enfin, Shinya Saito réapparaît parmi les producteurs. Il était co-producteur sur les deux Another Code, comme Satoshi Kira.Toutes les autres personnes créditées dans Another Code : Recollection n’avaient manifestement pas travaillé sur les deux jeux d’origine. Par exemple, bien que Rika Suzuki ait retrouvé son poste de scénariste, trois personnes sont créditées dans la partie « Script » du jeu (ce qui signifie qu’ils ont participé à l’écriture de l’histoire) : Aiko Takami, Mariko Yuuda et Hiromitsu Azuma. Takaki Abe occupe, visiblement pour la première fois, le poste de directeur technique sur un jeu vidéo, sous la supervision de Takuya Miyagawa. Forcément, les équipes les plus denses se situent au niveau de la modélisation et de l’animation 3D, ainsi que sur le design des environnements et des cinématiques. Par ailleurs, Taisuke Kanasaki n’était pas le seul à s’occuper des illustrations, puisque deux autres personnes sont créditées dans la partie « Artwork » : Asuka Kaneko et Megumi Shichida.Naoya Ishida était en charge du sound design, tandis que, comme indiqué précédemment, Yuhki Mori s’est occupé de la direction sonore. En plus de Satoshi Okubo, Rei Kondoh et Haruno Ito ont travaillé sur la composition et l’arrangement des musiques. Nous présentions le travail de Rei Kondoh sur de nombreux jeux édités par Nintendo dans cet article sur Redemption Reapers (Haruno Ito avait d’ailleurs travaillé avec lui sur la composition des musiques de ce jeu). Shoma Murata (qui avait dernièrement travaillé sur les musiques de WarioWare : Move It !) et Chihori Yamada ont aussi travaillé sur l’arrangement des musiques. En effet,Les effets sonores ont été conçus par Tomomitsu Matsushita et Janjeff Aquinde, tandis que l’enregistrement et le mixage ont été effectués par Motohiko Maeda.