Divers

"Voici le grille-pain Xbox Series S. Cet appareil fera passer votre espace de cuisine à la vitesse supérieure. Le sélecteur de cuisson vous permet de griller votre pain, vos muffins anglais, vos gaufres surgelées et vos bagels exactement comme vous le souhaitez à chaque fois, de légèrement grillé à brun. Plusieurs membres de la famille ou colocataires ? Conservez une liste des réglages de chacun pour obtenir le bonus du petit-déjeuner de groupe.



Le compte à rebours vous permet de savoir dans combien de temps vos toasts seront prêts. Finies les frayeurs provoquées par le petit-déjeuner ou les tentatives d'étaler du beurre sur du pain déjà froid parce que vous essayiez de trouver un bon point de sauvegarde. Mais attendez, ce n'est pas tout. Il imprime le logo de la sphère Xbox sur votre pain pendant qu'il le chauffe. C'est la console de toastage de nouvelle génération. Achetez-la dès aujourd'hui."

En mars 2023, nous avons eu vent de la rumeur selon laquelle un grille-pain Xbox Series S serait en préparation, après l'arrivée des populaires mini-réfrigérateurs Xbox Series X. Nous n'arrivions pas à croire ce que nous voyions à l'époque, mais il s'avère que le grille-pain Series S existe bel et bien, et qu'il est disponible dès maintenant aux États-Unis.En ligne sur le site Web de Walmart, le "grille-pain Xbox Series S 2 Slice Toaster" est en vente au prix de 39,99 dollars et a fait l'objet de quatre critiques de 5 étoiles à l'heure où nous écrivons ces lignes. Nous ne pensons pas que beaucoup de gens aient déjà repéré ce nouvel appareil !Nous pensons qu'il mérite une attention particulière, car il a l'air génial.Il ressemble de haut en bas à une Xbox Series S (avec quelques cadrans supplémentaires), et il fait même griller le logo Xbox sur la tranche de nourriture que vous avez choisie. Que voulez-vous de plus ?Nous espérons que ce modèle sera bientôt commercialisé au Royaume-Uni, aux côtés du dernier modèle de réfrigérateur de la société, qui abandonne la technologie du "thermocooler" et propose un véritable réfrigérateur dans sa troisième version. Bientôt, nous n'aurons plus de place pour les appareils alimentaires normaux - Xbox kitchen vibes à fond !