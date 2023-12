John Woo est un de mes réalisateurs préférés, Il a fait des films d'action Honkongais qui m'ont marqué à vie dans leur gunfight (par une chorégraphie incroyable), dont un des films est culte pour moi « A toute épreuve ».J'attendais de voir ce que ce film aller donner, même si jusqu'à présent, ses films américains étaient pas aussi bon que les films de la période Honkongaise, hormis Volte-Face qui est peut-être le plus intéressant de tous.Nous suivons un couple dont l'enfant à été tué par une balle perdu entre une guerre des gangs.Le film se déroule en trois partie, la première qui explique ce qui c'est passé (avec la sidération et la détresse qui va avec), la deuxième qui sera la préparation de la vengeance et la troisième le plan a exécution de cette vengeance.L'originalité du film, c'est qu'il y a pratiquement pas de dialogue, nous entendons quelques voix en fond, mais le plus souvent les personnages principaux ne parlent pas, donc tout passe par la narration visuel (c'est l'une des choses les plus réussis), car il faut que dès la première scène nous comprenons que nous allons rester « sans voix » dans tout les sens du terme.Joel Kinnaman est plutôt convainquant (même si je pense pas qu'en 6 mois tu peux faire devenir un simple individu en professionnel de l'armement et du combat), le temps passe vite (narration visuel le permettant), les scènes de poursuites sont pas mal...mais le reste, je trouves que c'est pas terrible, des méchants caricaturaux, des personnages secondaires peu exploité (la maman et le policier qui été en charge de l'affaire), certains effets numérique de sang qui font cheap, certaines scènes trop appuyé pour chercher l'émotion...mais surtout des gunfight sans aucune réelle ambition, nous sommes très loin de la période Honkongaise, qui avait un rapport à l'espace et à l'interaction avec le décors qui faisait toute la différence (exemple : la scène d'intro du restaurant dans A Toute épreuve)...John Woo est-il sur la bonne voie....là est la question.