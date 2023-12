Les récentes fuites de certains fichiers (datant de la seconde moitié de 2021) deen plus du code source desemblent indiquer que le portage du jeu sur lan'a probablement jamais été en développement actif.Les rumeurs d'un portage desuront commencé même bien avant l'officialisation de la console. Le fait que certains des autres jeux ambitieux à monde ouvert de l'éditeur commeouont fini par sortir dessus, laissait un petit espoir pourQuoi qu'il en soit, un portage desurn'a apparemment jamais été en développement, du moins c'est ce que révèle une analyse du code source du jeu récemment partagée par l'utilisateur "RafaelSwi" sur, qui a découvert que l'ensemble de la base de code du jeu ne contient que deux références et le nombre de mentions du nom "Nintendo Switch" est extrêmement faible comparé au nombre de références au nom de code de la console "NX64" (avant l'officialisation).Et bien que cette seule observation puisse suggérer quea déjà eu l'intention de porter le jeu sur la console de, rien n'indique queallait fonctionner sur l'architectureutilisée par la pucequi alimente laRafaelSwi a émis l'hypothèse queavait prévu de porter le jeu sur la console, mais la firme étoilée aurait annulé ses plans suite à l'officialisation de la machine avec son architecture. On peut pas être catégorique, mais il semblerait que cette architecture ne serait pas compatible avec le moteurdans sa version (7) utilisée pour. Cette théorie expliquerait pourquoi le code source contient plus de mentions du nom de code NX (probablement spéculatives) de la console que son nom officiel Switch. Il a affirmé qu'essayer de faire tournersur laavant que le moteur lui-même ne soit porté et adapté pour la console aurait été une perte de temps.On rappelle quereste à ce jour le seul jeu sous le moteurà être sorti sur Switch, bien sur sans le mode multijoueur (c'est également le cas de la version PS4).