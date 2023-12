Lors de leurs habituelles interviews de développeurs de fin d'année, le site japonais "4Gamer.net" s'est entretenu avec Yoko Taro.Outre le fait qu'on apprenne que le jeu qui l'a le plus impressionné cette année est Diablo IV, Yoko Taro a déclaré qu'il attendait avec impatience Stellar Blade.Il est fan des illustrations du créateur du jeu Hyung-Tae Kim et dit :"J'ai été surpris de voir à quel point son nouveau projet, Stellar Blade, est incroyable. C'est un produit onirique où vous pouvez mener des combats avec des graphismes en 3D de très haute qualité tout en restituant les magnifiques personnages féminins de Hyung-Tae Kim. Je ne peux pas m'empêcher d'attendre sa sortie avec impatience."Quand on sait que le jeu s'inspire en partie de Nier Automata, on imagine que ce commentaire de Yoko Taro fera plaisir a l’équipe du jeu.Stellar Blade sortira sur PS5 en 2024.