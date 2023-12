Jeux Video

Pas assez d'éléments donc en blog.Donc Brad Hilderbrand (Senior PR Manager chez Microsoft) a mis à jour son profil Linkedin pour indiquer les jeux dont ils s'est occupé niveau marketing au sein des XGS et des partenariats directs. Genre Forza Motorsport (2023) et Halo Infinite (2021).Le truc intéressant, c'est qu'il indique clairement que sont prévus courant 2024 (en interne du moins) le Towerborne de Stoic Games (ça on savait officiellement) mais égalementde Compulsion.Ce serait surprenant vu l'absence de gameplay actuellement mais pourquoi pas une surprise, ou dans le pire des cas un report début 2025 signifiant que le projet est suffisamment avancé.Car mine de rien, de Compulsion, autant Contrast m'a fait chier et We Happy Few déçu (m'attendait pas à ce genre là), autant là, je suis curieux vu le pari du contexte et de l'esthétique.