Moyenne 3,3/5

Scénario de Satomi Ohshima (La chance sourit à madame Nikuko)Une chronique rythmée, drôle et émouvante, débordant de charme et de magie.Un conte de Noël touchant et subtilement écolo.Le film se défend in extremis de toute morale matérialiste (« Bien au-delà du consumérisme, c’est le rêve… »), mais la pirouette ne se révèle pas vraiment convaincante. Bref, on passe avec Akino et sa ménagerie un moment agréable, mais vite oublié.Le scénario de ce Grand magasin tient dans un mouchoir de poche. Si le grand mystère du film - dans quel monde se situe-t-on ? - n’est exploité que dans les dernières minutes pour véhiculer un message écologiste, les personnages, eux, bouleversent à chaque seconde.