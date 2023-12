Bonsoir je vous remets les trailers de GTA 4,5 et RDR2 pour que tout le monde se remette dans le bain(le IV j'en ai encore des frissons)Ça vous donnera clairement une idée de ce qu'on va avoir.Quelque chose de court aux alentours de la minute avec la présentation de la ville ,je mise sur une voix ou deux voix off pour Lucia et Jason avec un plan des deux a la fin.Bref il n'y aura pas de gameplay évidemment mais ça sera clairement pas une vidéo avec un logo car je vois passer des anneries sur les forums.Vivement en tout cas mardi sera un jour historique.D'ailleurs petite question a part mais c'est la première fois que Rockstar ne nomme pas clairement son prochain GTA,ils ne font que parler de nouvel opus de la saga Gran Theft auto sans le nommer 6.Peut être un autre nom ou est-ce juste pour faire parler les fans?