Chez Sony en valeur les ventes de jeux physiques pour le 2e trismestre 2023 c'est 35,524 milliards de Yen, alors que les ventes de jeux en démat c'est 287,514 milliards !!! Pour la meme période en 2022 c'était 37,118 milliards de Yen pour le physique et 179,245 milliards pour le demat.

Pour le Q2 2023 c'est en milliards de yens :



Ventes physiques : 35,524

Ventes démat : 200,984

Contenu additionnel : 222,112

Services réseau (PS+ et autre) : 287,514



Q1 2023 :



Ventes physiques : 37,118

Ventes démat : 144,549

Contenu additionnel : 188,31

Services réseau (PS+ et autre) : 179,245

Source : https://www.gamekyo.com/blog_article472755.html MAJJe me doute bien que le démat prend de plus en plus de place face au physique... Mais est-ce que c'est autant que cela??Je me demande parfois si les chiffres ne sont pas tronqués pour nous faire accepter ce changement de consommation du jeu plus facilement et plus vite.Perso, mes achats de la semaine passée :RE4 Remake déjà terminé... Les autres sont encore emballé... Là, j'ai un peu moins de temps pour commencer un nouveau jeu.J'ai bien évidement consommé des jeux démat via le GPU... Mais, clairement, s'ils n'avaient pas été dans le GPU, je les auraient soit pas acheté du tout soit achetés en physique.Et pour vous? Qui ici achète ses jeux en démat??Pour la science, voyons si on se rapproche du ratio annoncé par Sony à notre petite échelle.Votez ICI ---RESULTATS = https://surveynuts.com/surveys/admin?id=394082&stoken=362522265129052§ion=results