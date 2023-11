Au cours de la conférence diffusée en direct, Stuart a mentionné qu'il n'avait "jamais été aussi excité par un changement technologique dans le paysage des jeux" que par l'IA, la comparant comme un "point d'inflexion" pour Microsoft à la transition des disques et des consoles vers les jeux en ligne et les jeux en tant que service comme Fortnite et Minecraft.



Il a ensuite décrit ce qu'il considère comme les avantages de l'IA pour les développeurs.



"Du côté des développeurs, vous pensez aux millions et millions de dollars d'un jeu dépensés pour la localisation, le script, comment vous pensez aux joueurs qui se déplacent du point A au point B et vous avez des personnages non-joueurs qui ont des dialogues.



L'IA peut s'occuper de tout cela. Vous pouvez maintenant dire "J'ai besoin que le joueur aille de A à B" et au lieu d'avoir à écrire des milliers de lignes de script ou de code, vous pouvez simplement demander à l'IA de vous emmener de A à B. Des choses comme la localisation et le fait de mettre des choses dans de nouvelles langues.



En ce qui concerne les tests de jeux, un million de robots IA peuvent parcourir un niveau de Minecraft et trouver les endroits où les joueurs sont bloqués, où ils dépensent de l'argent, ce qu'ils pensent du niveau. Cela change donc la donne pour les développeurs".

Microsoft étend son "levier d'exploitation". Les first party, les abonnements et la publicité sont autant d'activités à forte marge que l'entreprise souhaite développer.



Bien qu'il n'ait "rien annoncé d'important", M. Stuart explique que la mission de Xbox est d'apporter ses expériences first party et ses services d'abonnement à tous les écrans qui peuvent jouer à un jeu.



"Cela signifie des smart TV. Cela signifie les appareils mobiles. Cela signifie ce que nous aurions considéré comme des concurrents dans le passé, comme la PlayStation et Nintendo. Nous allons nous tourner vers GeForce Now, le service d'abonnement de Nvidia."

Tim Stuart, directeur financier de Xbox: