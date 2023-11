J'entends par-là appréciés par la - très - grande majorité des joueurs, la presse avec lesquels pourtant, vous avez beau faire tous les efforts au monde que vous voulez, vous ne les avez tout de même pas appréciés, ce sont lesquels pour vous ?



Et à contrario, ces jeux dénigrés, descendus par les joueurs, par la presse mais que quand même vous avez bien appréciés, ce sont lesquels aussi pour vous ?



Pour les plébiscités en général, j'vais redire un seul jeu là qui me vient direct à l'esprit, c'est malheureusement pour certains BoTW que beaucoup ont adorés.



Pour les jeux descendus, idem, j'vais en dire un seul aussi qui me vient directement à l'esprit à chaud comme ça, c'est Tales of Symphonia 2. Je ne peux pas m'empêcher d'éprouver une certaine sympathie pour ce jeu malgré ses évidents défauts indiscutables.



Je suis navré si mon article fait ''un peu'' c/c d'une question dans les questionnaires de @Nicolasgourry, cela dit, dans ce dernier, il n'en demande qu'un seul pour les deux questions. Cet article permet juste d'y répondre d'une manière plus généraliste.



Uram.