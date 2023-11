Jeux Video

En blog car j’ai toujours peur d’une erreur de traduction, surtout venant du japonais à la base, mais en pleine compagne de communication autour du PlayStation Portal (oui, y a du marketing), le Senior Vice-President Hideaki Nishino a teasé que l’accessoire pourrait à l’avenir proposer le Cloud Gaming et pas seulement du Remote Play.



En bref :



- Il dit prendre le Cloud Gaming très au sérieux.

- Concernant la (le ?) Portal, la différence entre le remote play et le cloud gaming n’est qu’une histoire d’emplacement des serveurs et ils ont préféré commencer par le Remote Play, avant de faire davantage en temps voulu (*).

- Le plus important pour PlayStation est qu’en cas de démocratisation du Cloud Gaming, Sony devra offrir une expérience des plus optimales pour éviter de faire des déçus qui ne reviendront jamais en arrière.



(*) C’est perso le point qui me pousse à placer cet article en blog plutôt que sur la home : j’espère que le mec parle d’une future MAJ pour apporter l’option Cloud, et pas un « PlayStation Portal Pro » car sinon…

Je vais pas être insultant.





Les reviews US ont commencé à tomber.

En Europe, y a un peu de retard mais moi-même je livrerais un papier sur le sujet en espérant repartir avec mieux que l'avis de The Verge :

"Pourquoi ça existe ?"