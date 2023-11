le deuxième meilleur premier jour de l'Histoire pour un film d'animation japonaise en France

Ecran Large

Tempête de records pour Miyazaki en France. Plus de, la queue devant un gros nombre de salles : le phénomène Miyazaki s'est emparé de l'Hexagone en quelques heures. Et il dépasse les attentes les plus folles, en (grande) partie grâce à sa date de sortie, un jour férié qui coïncide avec les vacances des plus jeunes.S'adressant à tous les âges et tous les publics, il n'est pas si étonnant de voir Le Garçon et le Héron réussir son entrée au box-office. Mais c'est quand même un petit exploit puisque le long-métrage du maître de l'animation japonaise a notamment réalisé. Mieux encore, il a réalisé le meilleur démarrage du "9 heures des Halles" et du "'Paris 14 heures" du jour, qui servent de baromètre pour anticiper le futur succès d'un film dans l'Hexagone, en 2023. Il a piqué la place à un certain Barbie, qui jusqu'ici détenait logiquement ce record.. De quoi espérer un gros succès au box-office si le bouche-à-oreille est au rendez-vous.A Savoir : le meilleur lancement pour un film de Hayao Miyazaki, devant Ponyo sur la falaise et Le Château ambulant (47 000 billets, respectivement en 2009 et 2005). Il doit faire 1 436 845 pour dépasser le plus gros succès en France (Le Voyage de Chihiro) de Ghibli.