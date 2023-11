Exclusivités Playstation



J'attendais vraiment avec impatience cette suite pour voir comment les relations entre certains personnages secondaires et Peter allaient évoluées ! Mais également voir l'évolution du personnage de Miles et les dilemmes que nos deux Spidey allaient rencontrer face à ces anciens et nouveaux enemis !



Je préviens d'avance que si vous comptez faire ce jeu même à petit prix plus tard, s'il vous plait quittez cet article... Je ne veux simplement pas avec mon ressentit dégouter ou dégrader la perception de quelqu'un qui aurait pu passer un meilleur moment sur le jeu sans avoir mon point de vu.



Contrairement à Baldur's Gate 3, je ne souhaite pas d'avantage tourner autour du pot, voici donc mon avis.



Points positifs

Points négatifs

Conclusion

- Les Combats bien plus nerveux et variés que dans le premier avec des capacités très satisfaisantes !- Une difficulté accrue.- Le personnage de Miles a enfin la classe !- L'infiltration bien plus satisfaisante via les toiles qu'on peut tisser d'une surface à une autre.- Les voyage rapide, les déplacements, le Delta-Toile, les nouvelles capacités sont grisantes !- New York vraiment bien plus beau et vivant que dans le précédent (même en comparaison avec le remaster).- Kraven, le Lézard et Venom sont vraiment classe !- Les Animations et la réactivité manette en main est addictif !- Les arènes de combats Mysterium ont une sacrée gueule !- Les Spider-bot qui ajoute une légereté et des petits clin d'oeil sympathiques.- Aucun temps de chargement ou presque dans tous le jeu et les voyages rapide via la map sont impressionnant.- Une histoire à l'image du gameplay, on ne se pose jamais, il n'y aucun vrai moment intime qui ne soit pas forcé ou fade. L'écriture est en dessous du premier.- Aucun vrai dilemme pour les Spider-Man, aucun vrai sacrifice ou moment poignant bien amené qui accroche.- A part quelques personnages (Miles, Felicia, Kraven, Venom, Lézard) tous les autres personnages ont des gueules, des costumes et des coupes de cheveux qui n'ont aucun charisme ou ne sont pas assez expressifs.Qu'est ce qu'ils ont fait à Yuri ? Et surtout je ne me remet toujours pas du changement de visage de Peter, j'ai cru que ça passerait avec ce jeu mais ce nouveau visage si inexpressif me laisse complétement de marbre même dans les gros "moments émotions".- Les tentatives d'humour infiniment moins efficaces que dans le premier... pourtant ce jeu est moins riche en vannes vu le contexte plus sombre. Le premier arrivait réguliérement à me décrocher des sourires voir même des soufflement quand il était drôle. Ici c'est arrivé peut-être deux fois (des petits sourire).- Une scène moralisatrice insupportable qui m'a presque fait arrêter le jeu ou Peter est quasiment à genoux pour... en gros, demander pardon à MJ pour l'avoir négliger et qu'il a été égoiste... ce drame forcé en plus d'être lourd et mal amené sans aucun contexte ou subtilité est pour moi totalement injuste et malsaint dans ce qu'il essaie de dire... et contrairement à Peter qui dit des choses méchantes qui sortent de nul part mais qui sont excusables pour une vraie bonne raison, ici ont donne raison aux reproches de Mary Jane comme si son couple et sa situation dans son boulot était plus importante que de sauver des vies, au secours !! Bref un des pires passage / message dans un jeu vidéo de ces dernières années pour moi (bien sur je n'ai pas jouer à tous les jeux).- Le personnage de Mary Jane et ses phases de gameplay au pistolet magique qui fait de l'éléctricité rouge magique qui one shot tous le monde et qui rend les chasseurs idiots et sourd même en mode difficile c'est franchement de la merde autant pour la logique que pour le gameplay.- Des incohérences pas très importantes à l'exception d'une! Les employés d'Oscorp ont tous un badge géolocaliser, on nous le dit au début et on nous le rappel à 70% de l'histoire... donc bravo à la scène complétement forcer "d'enquète" avec Mary Jane pour retrouver le Docteur Connors... Peter n'y a pas pensé à ce moment ? C'est toujours une super chose de rendre les personnages idiot pour arranger le scénario.- La quête secondaire avec Yuri n'a même pas de vraie conclusion ou de scène qui te hype pour un éventuel DLC. Et de toute façon il n'y a pas de scène intéressante sur sa relation avec Spidey.- Felicia apparait 10 minutes et on lui dit adieu... c'est une blague ? Le personnage a eu un si bon DLC dans le premier et on l'envoie aux oubliettes ?- Des caisses de pièces high-tech partout façon plumes dans assassin's creed.- Malheuresement malgré une meilleure variété en combat, ça rend le tout plus bordélique à cause du nombre d'ennemi.- Un vrai acte manquer de ne pas avoir mis des éléments de gameplay plus intéressants pour utiliser la toile de manière fun (façon grappin de just cause 2).- Pourquoi ne pas faire des chasses aux trésors dans une map pareil avec un si bon traversal et un lore aussi vaste que celui du Spiderverse ?- De nombreuses énigmes et mini-jeux mollassons et inintéressants à une exception prête.- Encore des milliers du sbires et des crimes tous les 200 mètres à tous moment de la journée qui met un bon uppercut dans ma suspension d'incrédulité.Pour moi Marvel's Spider-Man 2 est un gros acte manqué sur plein de points, que ce soit au niveau gameplay systémique, évolution des personnages principaux ou secondaires (à l'exception peut-être de Miles) et globalement ryhtme de l'histoire. Insomniac Games aurait du rendre des moments intimes bien plus forts et allonger l'histoire en laissant des moments de suspens à certains moments clés... c'est trop frénétique tous le temps. Bref pour finir j'ai passé un moment agréable sur le jeu mais aussi tôt fait, aussi tôt oublié alors que le premier m'a vraiment marqué autant par son côté nouveau que son humour et sa narration. Si c'est réellement ça la conclusion de Black Cat et Yuri dans cette série de jeu, je pense ne plus jamais reprendre un jeu Spider-Man d'Insomniac Games.