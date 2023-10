Hardware

Software Top 10 (Physique + Démat)

L'institutvient de publier son rapport sur les ventes européennes pour le mois de septembre 2023 :Pour le hardware, la PS5 continue de dominer l’Europe avec des ventes en hausse de 175 % par rapport à la même période l'an dernier. Les ventes de Nintendo Switch ont baissé de 28 % par rapport à septembre 2022, tandis que les ventes des Xbox Series ont chuté de 35 % sur cette période.Les ventes de consoles de jeux ont augmenté de près de 38 % par rapport à 2022. Un total de 416.000 consoles vendues (sans l'Allemagne et le Royaume-Uni).En termes d'accessoires, 1,1 million de produits ont été vendus ce mois ci.Coté jeux,se place deuxième. Il s'agit d'un lancement réussi, le jeu était également disponible day one sur le Game Pass. Toutefois, il n'a pas pu détrôneren tant que plus gros lancement de jeu Xbox du mois. Les quatre premières semaines de vente de Starfield sont inférieures de 13 % à celles de Forza Horizon 5.Bien sûr avec les données Game Pass indisponibles il est impossible de savoir comment le jeu s'est comporté dans l'ensemble sans ces informations.a connu des ventes de lancement en hausse par rapport à son prédécesseur. Pour ses trois premières semaines de commercialisation, le jeu de course d'Ubisoft a enregistré une amélioration de 6,5% par rapport au lancement de The Crew 2. Les ventes desont en baisse de près de 39 % par rapport à Mortal Kombat 11.1-PS5 : +175%2-NSW : -28%3-X/S : -35%1-EA Sports FC 24 (EA)2-Starfield (Microsoft)3-NBA 2K24 (2K Games)4-The Crew Motorfest (Ubisoft)5-Mortal Kombat 1 (Warner Bros)6-Payday 3 (Plaion)7-Grand Theft Auto 5 (Rockstar)8-Red Dead Redemption 2 (Rockstar)9-Titanfall 2 (EA)10-Hogwarts Legacy (Warner Bros)