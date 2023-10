Fort de son 82 Metacritic, Fate/Samurai Remnant, l'A-RPG de Koei Tecmo se situant dans l'univers de Fate/Stay Night s'est vendu a 300 000 exemplaires dans le monde à annoncé fièrement l'editeur sur Twitter (comme d'hab envoi/ventes digital).Peut-être qu'avec ce genre de petit succès nous auront enfin le droit a une traduction multilingue pour les prochain RPG de Koei Tecmo, un éditeur si pauvre... comment ça non ?Le jeu est disponible sur PS5, PS4, Switch et PC.

