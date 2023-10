Vu que Gearbox est pas décidé à montrer quoi que ce soit de cette édition dispo depuis aujourd'hui, faut passer par un random qui a craqué et franchement, exception faite d'une baisse évidente de la réso et du 30FPS, c'est fort correcte pour de la Switch.Par contre, 62Go de téléchargement obligatoire(c'est le jeu et toutes les extensions)

posted the 10/06/2023 at 09:23 AM by shanks