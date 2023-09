Selon Shpeshal_Nick, dont la fiabilité n'est pas de l'ordre de 100% (d'où la mise en blog) mais néanmoins au-delà des 50. Donc la "nouvelle adaptation d'une licence tiers" (façon Indiana Jones ) aperçue dans la récente grosse FTC serait un nouveau deal sous la bannière Disney. Selon d'autres rumeurs, il serait développé par la nouvelle branche Roudhouse et cela se résumerait comme suit (selon une autre fuite LinkedIn datant de fin 2021, donc sujet à des changements) : - Unreal Engine - Orienté multi TPS en PVPVPE - Licence comics donc on peut désormais conclure du Marvel

posted the 09/25/2023 at 07:17 AM by shanks