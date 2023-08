Salut Gamekyo,je viens juste de prendre hier soir le packsur le siteC'est une offre qui regroupe 12 volets Resident Evil pour le prix de 31 € 90.J'avais uniquement les volets PS1 sur mon PC avec Resident Evil 4 (2005), et j'ai donc sauté le pas vu que ça vaut largement le prix.Non mais mon dieu les prix sur Steam, Resident Evil 2 est actuellement à 40 € à titre d'exemple.Votre achat sur ce site finance en plus une association caritative ( 124 874 euros de gain pour l'association et il reste encore 2 jours).Je déteste faire de la pub sur mon blog mais là j'avoue que c'est une très belle offre pour les joueurs PC et le geste reste sympa en plus.Comme j'avais déjà RE4 (2005) je me retrouve donc avec une clé Steam toujours inutilisée, je vous l'offre volontiers et la seule condition de l'obtenir est de laisser un message dans l'article (pas besoin de mettre un j'aime).Il y a en plus des Mod gratuit très intéressants sur cette version de Resident Evil 4 2005, comme le magnifique HD Project, le filtre graphique Reshade, ou encore l'excellent Randomizer (placement d'ennemies, armes du marchand, trésors etc. totalement aléatoires).J'annoncerai le gagnant demain vers 20H pour laisser le temps aux gens de voir l'article ce soir.Bonne chance.