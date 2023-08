Jeux Vidéo

Dans le monde en constante évolution du jeu vidéo, il est fascinant de constater que la demande pour des classiques remasterisés reste forte. Malgré l'attrait indéniable des nouvelles sorties, il existe un engouement croissant pour les rééditions de vieux succès.. Parmi ces titres, le portage réussi de Red Dead Redemption sur PlayStation 4 se démarque, offrant une plongée mémorable dans le Far West virtuel.Avant même son lancement, le portage de Red Dead Redemption sur PlayStation 4 a fait sensation., juste derrière des poids lourds comme "EA Sports FC 24", "Call of Duty : Modern Warfare 2" et "Grand Theft Auto V". Ces prédictions se sont avérées justes, car. Ce succès immédiat a fait taire les doutes initiaux et a prouvé que l'appétit pour les aventures western ne s'était pas émoussé au fil des années.Le lancement du portage a été couronné de succès, positionnant "Red Dead Redemption" au-dessus de titres majeurs tels que "FIFA 23".. Le dernier rapport financier de Take-Two avait indiqué que la licence s'est vendue à près de 80 millions d'unités au total. Sur ces 80 millions de ventes, 24 millions peuvent être attribués au jeu original Red Dead Redemption.A noter aussi un assez bon démarrage des précommandes sur les versions physique sur Amazon, alors que le jeu sera disponible en boite qu'en octobre (en France classé 51 dans le top des ventres de jeux vidéo, et 4eme dans le classement PS4 alors que le jeu est référencé seulement depuis 2 jours)Le portage de Red Dead Redemption sur PlayStation 4. Les comparaisons avec la compatibilité Xbox révèlent une qualité d'image plus stable et améliorée. Cependant, les améliorations sur la version PS4 sont relativement modestes, surtout en considérant les capacités de la PS5. Les ombres sont l'un des points forts de la version PS5, avec une résolution nettement améliorée. Bien que le jeu sur PS5 puisse sembler froid et précis dans certaines scènes en raison de cette résolution plus élevée, cette amélioration ajoute sans aucun doute à l'immersion et à l'esthétique du jeu.- Red Dead Red Redemption + Undead Nightmare est à 49.99 € sur le PSN- Red Dead Red Redemption seul est à 29.99 € sur le Store XBox, Undead Nightmare est à 9.49 € (soit le total à 39.48 €)- Le pack Pack Red Dead Redemption, Undead Nightmare et Red Dead Redemption 2 est à 99.47 € sur le store Xbox.- Le pack Pack Red Dead Redemption, Undead Nightmare et Red Dead Redemption 2 est à 99.99 € sur le store PlayStation,