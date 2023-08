L'A-RPG Fate/Samurai Remnant adapté de la licence Fate(Stay/Night) montre son opening realisé par CloverWorks (The Promised Neverland, Spy × Family, Shadows House...) avec la chanson Zanya Gensou par LICCA et Spiral Radder.Le jeu sortira le 29 Septembre évidement uniquement en anglais car Koei Tecmo est pauvre c'est bien connu.

posted the 08/10/2023 at 02:05 PM by guiguif