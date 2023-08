(1935-2023 / 87 ans)Aux côtés des Francis Ford Coppola ou Peter Bogdanovich, William Friedkin a marqué le cinéma des années 1970, faisant partie d'une nouvelle génération de cinéastes dynamiques et désireux de prendre des risques. Passé par la télévision et le documentaire, il avait gardé en lui ce style réaliste et un montage avant-gardiste, offrant une énergie nouvelle au cinéma de genre et notamment dans l'horreur et le thriller.William Friedkin débute sa carrière avec le documentaire The People vs. Paul Crump, sur un condamné à mort en attente de son exécution, puis passe à la fiction avec la série télévisée Alfred Hitchcock présente.Il rencontre son premier succès avec French Connection, son quatrième long-métrage, un polar nerveux, rapide et moralement ambigu, et dans lequel on retrouve l'une des séquences de poursuite en voiture les plus célèbres du cinéma. Une référence du genre, sacrée par l'Oscar du Meilleur film en 1971.Dans la foulée, William Friedkin révolutionne aussi le cinéma d'horreur avec L'Exorciste, en 1973. Une musique, un style, des dialogues cultes... Et un carton à 500 millions de dollars de recettes.William Friedkin devait faire son retour cette année dans les salles, avec The Caine Mutiny Court-Martial (2023), adaptation du roman Ouragan sur le Caine de Herman Wouk. Le film sera en lice à titre posthume durant la prochaine Mostra de Venise.