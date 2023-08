l'année 2023 est bientôt fini, on arrive dans la dernière ligne droite. Aujourd'hui je vous propose de revenir sur les 2/3 de l'année 2023 en vous partageant le top 10 metacritic des jeux qui ont le plus scoré cette année, histoire de revenir et spéculer sur le futur Goty qui sera révélé aux VGA dans 4 mois.Bien sur rien n'est encore fixé, nous allons voir encore arriver une grosse salve de titres fort intéressant (alan wake 2, armored core , starfield, sonic superstar ou encore spiderman 2 )qui sont capable de rabattre toutes les cartes.

Who likes this ?

posted the 08/07/2023 at 11:25 AM by rbz