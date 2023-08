Petite précision quant à la disponibilité de Baten Kaitos I+II HD dans le monde le 14 septembre prochain sur Nintendo Switch :En Amérique, pour ceux qui vivent là-bas le jeu n'existera simplement qu'en dématériel. Aucune info d'une version physique et Bandai-Namco n'a donné aucune suite à ce sujet.Chez nous en Europe, la version physique sera très limitée, donc faudra pas tarder à le trouver si vous ne comptez pas sur l'import. Au Royaume-Uni le jeu sera même exclusif à l'enseigne GAME (à voir de notre coté concernant Micromania).Au Japon et en Asie il y aura une quantité d'exemplaire normalement suffisant, pour ceux qui veulent se rabattre sur la version asie du jeu via l'import avec Play-Asia ou Amazon Japan ça restera une solution de secours.