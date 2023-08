Virages serrés, sourires larges !



Photo perso de la borne

Aspect visuel :

La jouabilité sur notre moto :

Contenu du jeu :

Expérience immersive et sensations :

Points discutables :

Last lap...

Fiche technique:

NOTE (Replay Score)

Screenshots:















Trailer

L'arcade en France, çà existe encore ! Alors certes, il ne faut pas faire la fine bouche et prendre ce qu'il y a à prendre, en particulier dans notre cas du Raw Thrills (mais aussi du IGS mais çà on en causera au prochain test).est un constructeur américain spécialisé en arcade qui a démarré son activité en 2003, qui a pour particularité d'acheter des licences et d'en faire des jeux pour salles, le tout basé sur des architectures hardwares PC assez performants.Suivant ce principe,de Raw Thrills est un jeu d'arcade de course de motos basé sur le championnat du monde de MotoGP sorti en 2015 dans les bonnes salles d'arcade. Le jeu offre une expérience immersive avec des graphismes de haute qualité, des commandes réactives et un simulateur de moto réaliste, permettant aux joueurs de ressentir toute l'excitation des courses de MotoGP.Les graphismes du MotoGP de Raw Thrills sont impressionnants. Les circuits de course sont bien détaillés, avec des environnements variés et des paysages magnifiques. Les motos et les pilotes sont reproduits fidèlement, ce qui ajoute une touche d'authenticité à l'expérience de jeu. Les effets visuels, tels que les reflets et les ombres, contribuent à créer une atmosphère réaliste.La jouabilité du MotoGP de Raw Thrills est excellente. Les commandes répondent de manière précise et réactive, offrant aux joueurs un contrôle complet sur leur moto. Le simulateur de moto ajoute une dimension supplémentaire à l'expérience, permettant aux joueurs de ressentir les mouvements de la moto lorsqu'ils prennent des virages serrés ou accélèrent sur une ligne droite.Le jeu propose différents modes de jeu, notamment le mode solo, le mode multijoueur local et le mode multijoueur en ligne. Le mode multijoueur est particulièrement amusant, car il permet aux joueurs de s'affronter directement sur la piste, ajoutant ainsi une compétition intense.Le MotoGP de Raw Thrills propose une sélection variée de pilotes et de motos officiels de la saison 2015 de MotoGP. Les fans de la franchise seront ravis de pouvoir choisir parmi leurs pilotes préférés pour participer aux courses.Le jeu offre également une bonne variété de circuits, qui sont des reproductions fidèles des pistes du championnat MotoGP. Chaque circuit présente ses propres défis et caractéristiques, offrant ainsi une expérience de jeu diversifiée.L'un des points forts du MotoGP de Raw Thrills est son expérience immersive. Le simulateur de moto et l'écran géant plongent les joueurs au cœur de l'action, leur faisant ressentir toute l'adrénaline des courses de MotoGP. L'ambiance sonore réaliste, avec les bruits de moteurs rugissants et les encouragements du public, ajoute à cette immersion.Bien que le MotoGP de Raw Thrills offre une expérience de jeu globalement positive, il y a quelques points à améliorer. Premièrement, la variété des modes de jeu pourrait être élargie pour offrir plus de possibilités aux joueurs. Des ajouts tels que des défis solo ou des modes de jeu plus créatifs auraient pu être intéressants.Deuxièmement, on aurait aimé des variations climatiques directement pendant la course comme dans la série des Forza par exemple.