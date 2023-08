Jeux Vidéo

Les exclusivités Sony sur PlayStation 5 peuvent sembler absolument extraordinaires sur console, mais leur passage sur PC révèle un tout autre aspect. Prenez par exemple le jeu "Ratchet & Clank: Rift Apart", une exclusivité très attendue sur la PS5 en 2021. Ce jeu coloré d'action-aventure met en scène des mascottes bien-aimées de Sony et les envoie dans un voyage conçu spécifiquement pour mettre en valeur les capacités uniques de cette console, notamment son SSD rapide qui permet des sauts sans faille entre différents univers. Tout cela en fait un jeu incontournable pour la PS5, mais son arrivée sur PC en 2023 soulève des questions.Pour les joueurs dévoués de PC, qui n'ont probablement pas beaucoup d'expérience avec la série Ratchet & Clank, "Rift Apart" peut sembler être une introduction accessible. Cependant, l'aspect révolutionnaire du jeu pour la PS5 est quelque peu perdu sur PC, où les configurations plus puissantes permettent des performances graphiques plus élevées et où l'on peut s'attendre à des expériences de jeu encore plus impressionnantes. Les joueurs PC sont familiers avec des graphismes améliorés et des taux de rafraîchissement plus élevés, ce qui peut diminuer l'impact visuel du jeu par rapport à son arrivé sur PS5.Le portage du jeu sur PC est réussi dans l'ensemble, avec de nombreuses options de personnalisation graphique, mais cela ne justifie pas le prix du jeu sur cette plateforme. À 60 € les joueurs PC peuvent être tentés de se tourner vers d'autres titres qui offrent des expériences plus riches et plus durables et moins chère.Une question intéressante à se poser est de savoir comment les jeux PlayStation Studio seraient accueillis s'ils sortaient également sur Xbox Series ? Avec le nombre de jeux variés à venir par l'armada de studio Microsoft et aussi tous les autres jeux tiers du Game Pass, tout cela proposé gratuitement (pour les abonnés), les exclusivités PlayStation Studio pourraient être noyées dans la concurrence ?En fin de compte, bien que les exclusivités PlayStation Studio puissent être captivantes sur PlayStation, leur réception sur PC, même en day one (et leur potentiel accueil sur Xbox Series, rêvons un peu...) seraient peut-être anecdotique. Les joueurs sont de plus en plus exigeants et cherchent à avoir accès à une variété de jeux à des prix compétitifs, ce qui pourrait influencer la façon dont ces exclusivités sont perçues sur les autres plateformes.Basé sur la review de Ratchet & Clank: Rift Apart par PCGamer :