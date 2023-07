FIFA Soccer : 1994 - 2023



Fiche Technique:

NOTE PRESSE (Gameblog - 30 septembre 2022)

N'étant plus du tout amateur de football, c'est un peu contraint et forcé que j'ai dû me résoudre à jouer àchez des proches durant un (assez long) séjour.FIFA 23 marque un tournant dans la franchise emblématique d'Electronic Arts, car c'est le dernier titre portant le nom de la fédération internationale. Le jeu est sorti officiellement le 30 septembre 2022 sur toutes les principales plates-formes, dont laversion testée ici. Alors que la série s'apprête à devenir, voyons si ce dernier opus peut se hisser au panthéon de la saga et offrir une expérience de football virtuel inoubliable.FIFA 23 continue de briller avec son éventail complet de stades et de licences, avec le retour de la Bombonera en Argentine et les droits récupérés de la Juventus Turin. Cependant, certaines absences importantes sont à noter en Italie, avec des équipes comme l'Atalanta Bergame, l'AS Roma et le Napoli manquant à l'appel. En revanche, l'ajout des clubs féminins est une excellente nouvelle, avec des ligues anglaises et françaises bien représentées. Les commentaires français ont été complètement retravaillés, offrant une nouvelle dynamique avec le duo de BeIN Sport, Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca. La playlist musicale est également bien pensée, avec des titres d'artistes français et francophones.Après, en vérité, on ne fait pas vraiment attention au son quand on joue à plusieurs en local.Le cœur du jeu, le gameplay, est où FIFA 23 brille de mille feux. Le nouveau moteur de gameplay Hypermotion apporte des animations fluides et réalistes, donnant vie aux joueurs sur le terrain. Les mouvements des joueurs, leurs dribbles, leurs tirs et leurs passes ont tous été améliorés pour offrir une expérience de jeu des plus fluides et authentiques.Alors certes le dernier FIFA auquel j'avais était le FIFA 17 donc j'ai pu voir le changement avec cette nouvelle mouture. Chaque match devient une véritable démonstration de la maîtrise du ballon, et les mouvements réactifs des joueurs rendent les actions plus imprévisibles et palpitantes.Les changements apportés aux coups de pied arrêtés avec le système de timing pour les penalties offrent une sensation de contrôle supplémentaire, mais cela peut prendre un peu de temps pour s'habituer. Les frappes puissantes sont un ajout bienvenu, mais elles exigent un bon timing et une précision accrue pour être efficaces, ce qui ajoute un élément stratégique aux moments cruciaux du match.L'explosivité des joueurs a été revue, ce qui signifie que les attaques en contre-attaque sont désormais plus dépendantes de joueurs avec une bonne accélération ou qualité de passes. Cela renforce l'importance de choisir les bonnes tactiques et les joueurs adaptés à son style de jeu.Le plaisir de jeu est au rendez-vous, que vous soyez un passionné de football ou un joueur occasionnel comme moi. La sensation de contrôle et d'immersion est captivante, et chaque partie est une véritable aventure sur le terrain. Les mouvements fluides et les réactions réalistes des joueurs contribuent à créer une expérience de jeu convaincante.FIFA 23 offre une variété de modes de jeu pour satisfaire tous les types de joueurs. Le mode Ultimate Team (FUT) se renouvelle avec l'abandon du système de liens entre joueurs côte à côte dans la composition d'équipe. Désormais, le collectif dépend des joueurs de la même ligue, nationalité ou club dans le 11 titulaire. Cela offre plus de flexibilité mais peut être complexe à maîtriser. FUT propose également des défis « Moments » pour gagner une monnaie inédite afin d'acheter des packs. Ce nouveau mode solo apporte une dimension supplémentaire en ajoutant des objectifs spécifiques et stimulants pour améliorer son équipe.Le mode carrière est plus complet que jamais, permettant de jouer en tant que coach réel sous licence et d'effectuer des actions hors du terrain pour améliorer son joueur. Les choix hors terrain, comme investir dans l'eSport ou engager un diététicien, ajoutent une dimension stratégique et immersive à la progression du joueur.Le mode VOLTA propose toujours des mini-jeux d'arcade et des matchs en ligne avec son équipe de rue. Les coupes de cheveux sont désormais intégrées à la personnalisation de l'avatar en Clubs Pro, qui a également ajouté de nouveaux archétypes et des entraînements hebdomadaires pour monter en niveau de jeu.Par contre là où le bât blesse, c'est au niveau graphique. Bien que très beau et très propre, je n'ai pas eu de "claque" next-gen. Les expressions faciales des joueurs sont toujours aussi "robotiques", le gap franchi est là visuellement mais il n'est pas aussi phénoménale que j'aurais pu l'espérer.