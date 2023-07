Actuellement on est tous dans le HUB devant le comptoir des tournois, et encore une fois ça ne marche pas.Même 2 mois plus tard, Capcom ne sont même pas fichus de gérer une sur-populasse de joueurs à la même heure (et encore je suis sûr qu'on est moins d'un million facilement).Résultat on est tous devant le comptoir comme des c*ns a spam inscription pour rien. Une pensée pour les personnes qui vont se lever a 5H du mat pour ça.Car oui c'est l'unique trophée pour le platine qui manque aux joueurs, et le platine du jeu est toujours a 0% depuis sa sortie dans le monde.Je vois quand même 24/32 joueurs sur un tournoi Platinum rang, je ne sais pas si l'erreur est uniquement pour les joueurs Playstation ou pas?ça marche chez vous sur les autres supports?Dans tous les cas, il y a un gros bug avec les serveurs du jeu.Bon bah moi, mon tournoi part a la poubelle heureusement que c'était pour 13H... :/