Étant en vacances pendant 2 semaines, voici la suite du top plus tôt que prévu mais je pense pas que j'en ferais un autre ce week-end par contre.10)- Le dernier chapitre du jeu et forcément le plus difficile si on suit la logique "jeux vidéos"Daien sort l'artillerie lourde pour le chapitre ultime parce que entre les laguz, cavaliers, breteurs etc vous allez devoir vous aussi sortir vos meilleures troupes pour essayer de vous en sortir face à cette véritable armée. Les mages qui endorment vos troupes à distance, lance des boules de feu etc seront vos pires ennemis. Ah et comme si ça suffisait pas, faudra aussi vous frittez au Roi de Daien Ashnard, et croyez moi qu'il m'a envoyé plus d'une troupe Ad Patre.9)- Encore une fois, dernier niveau du jeu et la première fois que je l'ai fait, c'est vraiment très difficile. Caméra de surveillance, peu d'endroit ou se planquer, ennemis et personnels partout, bref, Samfaitchier (notez le jeu de mot) aura bien du mal à se camoufler dans cet aéroport de l'angoisse... Vous devrez également éliminer les terroristes "marqué" en rouge et à détecter grâce à votre vision thermique. Tout ça sans aucun témoin car à la moindre alerte, c'est game over direct.8 )- Même si il n'y a qu'un seul niveau dans le monde 9, c'est le plus difficile de tout le jeu. Aucun checkpoint et le niveau est long en plus de ça. Les plate-formes sont fourbes et donnent faim, et ces saletés de koala qui nous balancent des bombes sont une vraie plaie aussi. Le passage avec les fruit qui tombent est bien chaud aussi. J'ai dû perdre une trentaine de vie voire plus dans ce niveau honnêtement.7)- Encore un niveau final décidément... Harceler par les MH, ces saletés seront absolument partout. Même vos armes ne suffiront pas à tous les affronter, l'astuce est d'enchaîner roulade et saut pour atteindre la fin du niveau le plus rapidement possible. Mais même comme ça, c'est vraiment très dur.6)- J'aurai pu mettre le Hameau du Crépuscule mais je suis quand même bien plus mort dans cette maudite forteresse. Entre les pièges qui vous tombent sur le coin de la tronche, les boulets, les démons de titanites tout en bas, et les hommes serpents bien relou, Ça a été une épreuve pour pas devenir fou. Et même arriver en haut, il faudra bien faire attention à pas mourir bêtement car un gros géant nous lance des boulets enflammés.Ah, et c'est très labyrinthique aussi alors il est facile de s'y perdre, surtout la première fois. J'ai pas oublié ces saletés de mimiques qui nous chopent si on fait pas gaffe en ouvrant un coffre aussi, et c'est le OS assuré.5)- La Folie Saint François en Grèce est un des niveaux les plus difficiles du jeu. Je dirais même que c'est le plus difficile tout simplement. Si au début, ça va encore, l'immense salle avec les noms de Dieux Grecs comme Héphaistos, Poséidon, Atlas et pour finir Damoclés vont vous donner du fil à retordre.Déjà, il faudra auparavant ouvrir les grilles via un levier et rejoindre la pièce non sans mal car il faudra savoir où passer. Si les salles de Hephaistos et Atlas ne sont pas très difficile, il en est tout autre pour Damoclés et Poséidon.Dans la salle de Poséidon, il faudra faire monter le niveau de l'eau méticuleusement car la plate-forme peut rester bloqué, et la première fois ça prend un certain temps. Mais la salle de Damoclés est la plus difficile de toute car vous devrez vous frayer un chemin à travers des pieux et des épées qui vous tombent sur le coin de la tronche, le nombre de mort ici je compte même plus. Il m'a fallut presque 4 heures la première fois pour boucler ce niveau, il est juste super long !4)- Dans ce niveau extrêmement court, il faut sauver un otage dans l'avion seulement c'est timé et en vétéran, vous n'avez que 1 minute pour y parvenir ! Il ya beaucoup d'ennemis et vous crever extrêmement rapidement, mais il faut speeder donc c'est juste hyper chaud. J'ai dû mourir plus d'une centaine de fois avant de réussir, j'ai même failli abandonné mais je voulais absolument y arriver.Je suis même aller voir des vidéos astuces sur YouTube pour tenter de réussir, et ça m'a bien aidé. Quel enfer ce niveau dans cette difficulté, plus jamais !!!3)- The Witness est quand même un jeu assez compliqué, mais pour l'épreuve finale et la "vrai" fin Jonathan Blow a complètement fumé... Le challenge ultime consiste à réussir une série de puzzle timé avec une célèbre musique dont je me souviens plus le nom, je l'adore mais elle a fini par me casser les oreilles tellement j'en pouvais plus de l'écouter, parce qu'elle est hyper stressante car elle fait office de timer.Le pire, c'est que si vous échouez, vous recommencerez tout depuis le début. Et les puzzles ne sont pas les mêmes, ils changent à chaque fois. Des fois, vous pouvez avoir du bol et tomber sur des trucs simple, mais sinon c'est le contraire.Une pure galère, je sais pas combien de fois j'ai recommencé mais beaucoup ça je peut vous l'assurer...2)- Zone secrète du jeu, le SDF porte bien son nom. Un long passage de plateforme exigeant, au timing poil de cul qui m'a un peu rappelé Meat Boy avec les scies. Il faudra maîtriser toutes les aptitudes du personnages pour réussir ce passage affreusement difficile. Heureusement, les devs ont quand même mis pas mal de checkpoint, conscient de la difficulté du bouzin.1)- Le voilà le niveau le plus difficile du jeu, cette abomination n'aurait jamais dû voir le jour, comme si Rayman était déjà pas assez galère, voilà que les développeurs nous rajoutent un passage juste ignoble de difficulté !!! En gros, vous êtes sur des plateformes dans l'eau et vous devez arrivez au bout du parcours sans tomber. Seulement... Le niveau est looooooooong, il n'y a aucun checkpoint, et comme si ça suffisait pas, des poiscailles vous attaquent et peuvent vous faire tomber.Cette difficulté et ce passage de Satan a failli me faire abandonné le jeu tant je trouvais que c'était n'importe quoi, à tel point que j'ai failli faire le cheat des 99 vies.1 Bis)- Il en fallait au moins deux, et celui là comparer à Rayman je n'ai malheureusement jamais réussi... Assaili de toute part par des ennemis insupportable comme les Firebrand, les trolls etc... et que tu met 10 plombes à tuer. Pas pour rien que c'est un des jeux les plus difficile de tous les temps. J'ai pas grand chose d'autre à dire si ce n'est que je suis aller voir le boss de fin sur internet car je n'ai jamais fini ce jeu à cause de ce passage. Je suis persévérant comme joueur mais quand ça me casse trop les pieds et que ça me rend fou, ce n'est pas la peine d'insister.Voilà ce top est terminé et j'espère qu'il vous aura plu, alors évidemment j'aurai pus rajouter "Cotton Alley" de Super Meat Boy ou le passage sous l'eau des Tortues Ninja mais ça risque de faire trop long après mais j'aurai sans problème pus les mettre top 1 aussi.A bientôt pour un prochain top et merci d'être toujours aussi nombreux à suivre cela, ça me fait très plaisir alors merci beaucoup