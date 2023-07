Voici un top 20 en deux parties de 20 niveaux que je considère les plus difficiles dans les jeux auxquels j'ai joué je précise bien. Ce top va concerner des genre de jeux différent mais quand même principalement des jeux d'aventure/plate-forme voici une liste donc de niveaux qui mon fait hurler de rage, enjoy !20)- On commence ce top avec le Rocher du Dragon, le dernier niveau du jeu avant le boss final. Déjà le niveau en lui même n'est pas simple, jai notamment galéré a trouver les brèches avec le tricératops mais le pire du pire reste quand même la phase de shootem up à dos de ptérodactyle... Infâme.19)- Plusieurs missions sont difficile dans ce niveau dans l'espace mais la pire de toute reste quand même celle où on doit trouver et tuer 35 aliens blanc sans aucune indication avec des pièces qui se ressemblent, je me souviens avoir galérer mais un truc de fou pour choper les 5 derniers, à tourner en rond et repasser dans des salles déjà explorées 50 fois jusqu'à craquer et aller voir une soluce pour les 3 derniers, un pur enfer...- Je trouve tout simplement que c'est le niveau le plus difficile du jeu, même si Yahargul est pas mal non plus dans son genre. Le mal qui ronge cet endroit est appelé La Vermine qui a transformé les habitants en serpent, en plus de serpents géants de base. La forêt est un véritable labyrinthe et il est très facile de s'y perdre, notamment la première fois. Crever ici est très simple, les ennemis peuvent empoisonner et font très mal, en plus des nombreux pièges, et le boss pour couronner le tout est clairement pas gratuit non plus.17)- J'ai beaucoup galérer dans ce niveau, surtout à cause de ces saletés d'elfes noir vraiment pas évident à tuer et en grand nombre. Mais les énigmes avec les cristaux ne sont pas gratuites non plus bien qu'en réfléchissant un peu, ça passe quand même. Clean la zone à 100 % donc avec tous les trésors ma pris beaucoup de temps néanmoins j'ai adoré ce niveau du jeu, vraiment super !16)- Autant le château ça aller, autant ce niveau mais omg... Comment j'ai galéré un truc de fou, surtout avec la Team Dark et Chaotix. Heureusement que la musique géniale m'a aidé à tenir, le pire reste le passage final dans la zone "avec les couleurs chelou" je mourrais souvent à ce moment là, avec les énormes robots à dessouder ou alors je tombais dans le trou comme un idiot.15)- Nintendo on fait les choses en grand pour l'ultime étoile de Super Mario Galaxy 2. Je parle bien évidemment du parcours final à effectuer sans se faire toucher, si au début ça va, arriver vers les 3 quarts du niveau, on comprend vite sa douleur, jusqu'au bouquet final avec les Frères Marteau et Boomerang, et on a le cœur qui bat à 100 à l'heure car on est proche de la fin. Le nombre de fois où je suis mort si près du but, je compte même plus...14)- Le donjon ultime du jeu et ses énigmes à la "Portal". Le Trône Noir est une gigantesque tour lugubre ou vous devez utiliser la mécanique des portails pour progresser, si au début ça passe, les choses vont vite se compliquée par la suite, notamment le moment où il faut rediriger les rayons, comme nous le dit si bien le pnj. Faut bien se creuser les méninges car c'est pas simple du tout et j'ai souvent été tenté d'aller voir une soluce mais j'ai tenu bon. Ah, les guerriers squelettes sont très chaud à tuer, comme si ça suffisait pas...13)- On reste dans la thématique donjon avec le temple le plus difficile de toute la série pour moi. Je vous en avez déjà parler dans un précédent top mais ce temple est un pur enfer la première fois qu'on le fait, en plus d'être immense. Bon, la mécanique "Spider-Man" est super cool mais bon j'y suis resté au bas mot plus de 3 heures dans ce machin..12)- Des dizaines et des dizaines de vies gaspillées dans ce niveau du Malin. Le sol est électrifié à peu près partout et il faut vite se dépêcher car un piège électrique nous poursuit au début du niveau et s'il nous touche c'est la mort instantanée. C'est pas le niveau ultime pour rien vous me direz mais purée qu'est ce que j'ai pus rager mon dieu..11)- Jeu qui parlera pas à grand monde car il est assez méconnu mais le dernier niveau du jeu m'aura bien fait galérer. La zone est grande et réunir les 20 morceaux de la faille m'aura pris un sacré bout de temps. En plus de ça, les ennemis de la zone font super mal, ya de la lave et des ravins partout et il faudra utiliser la mécanique de la transformation grenouille/sanglier à la perfection. En plus j'étais jeune quand j'avais fait le jeu, ça irait peut être mieux aujourd'hui mais purée quelle prise de tête ce niveau...Voilà, j'espère que cette première partie vous aura plu, la suite semaine prochaine !