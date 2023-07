News

Au commencement, il y avait Xenogears sur Playstation 1… Un jeu piraté qu’on se prêtait sous le manteau il y a des années de cela, car on avait pas eu les honneurs d’une sortie en France ! Un jeu avec une histoire profonde, des personnages qui rappelaient les animes japonais, du kung-fu fu, des robots géants, des crises existentielles philosophiques… Autant d’éléments qui préfiguraient Evangelion, Ghost in the Shell et autres Matrix !Aujourd’hui, cet univers continue de rayonner sur Nintendo Switch dans une saga exemplaire intitulée XENOBLADE.Pour parler de cette saga pépite,a invité :mathématicien, maître de conférences à l'université Sorbonne Paris Nord, auteur de "Les légendes Xenogears et Xenosaga, monolithes brisés" (Third Editions).journaliste et critique, notamment sur la chaîne YouTube "Sumimasen Turbo", Le Monde (Pixels) ou encore Slate, animateur des podcasts "Super Ciné Battle" et "After Hate"., journaliste jeu vidéo sur France Inter, qui propose chaque semainelien du podcastdispo aussi sur spotify.