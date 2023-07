Moyenne 4/5Sans doute ce que vous verrez de mieux cette année en matière de blockbuster hollywoodien. Sur tous les fronts, Tom Cruise/Ethan Hunt se met en scène dans des scènes d’action ahurissantes mais continue surtout d’écrire sa propre légende. Celle d’un héros à l’ancienne qui se frotte à son époque."Dead Reckoning" n’a pas forcément l’épure de ses prédécesseurs ni la pétaradante gradation de leurs scènes d’action. Mais Christopher McQuarrie profite de son double blockbuster pour en faire un fascinant objet théorique, où Tom Cruise se cherche en dernier rempart d’un classicisme hollywoodien mourant.Non pas que Mission : Impossible échappe à la logique de franchise. Ni que le film soit dénué d’effets spéciaux numériques. Mais il revendique encore la promesse séminale de Hollywood : montrer ce qu’on ne verra nulle part ailleurs, et élever la cascade à l’état d’art incandescent.Deux heures quarante-six d’un spectacle qui ne désarme guère, quelques scènes de suspense ou d’action brillamment mises en scène, un couple qui s’effleure et se défie, une entité métaphysique sortie de nos propres mains, et qui n’en veut pas moins notre peau, voilà sans doute des ingrédients connus, mais suffisamment bien agencés pour faire filer deux heures quarante de notre temps comme un éclair.Pour la première partie de ce septième volet, la légendaire saga d’action et d’espionnage affiche une modernité étonnante. Si les vieux gadgets sont bien de retour, ce Dead Reckoning partie I constitue une première : certes, il y a bien des vilains, armés jusqu’aux dents et prêts à tout, mais le grand méchant loup est pour la première fois un personnage totalement désincarné.La première partie de le septième « Mission impossible » offre un spectacle d'été de haute volée.Loin d’être le meilleur opus de la franchise, le film n’en reste pas moins un modèle de divertissement, à l’action limpide et inspirée.Le film réussit l'exploit d'être un apéritif du deuxième volet sans pour autant générer de frustration. On en sort repu.Un divertissement musclé, qui surfe sur les dangers de l’IA.

Moyenne 3,9/5Pour résumer, « Limbo » fait passer « Seven » pour « Les Sous-doués en vacances », et laisse au spectateur le goût paradoxal d'avoir à la fois frôlé les replis de l'âme humaine et pris plaisir à un thriller vertigineux.Une hallucination noire et blanche venue de Hong Kong, comme un cauchemar éveillé et humide signé Soi Cheang, styliste de l'extrême, de la douleur et de la putréfaction.Tourné il y a cinq ans en couleur mais passé en noir et blanc pour en atténuer la violence, censuré en Chine, cet inoubliable cauchemar urbain doit sa sortie en salle à sa double consécration méritée (grand prix et prix de la critique) au festival Reims Polar. A ne pas manquer.Grand prix au festival Reims Polar, le film de Soi Cheang allie noirceur et virtuosité.Vision de Hongkong sidérante, hyperventilée et ultraviolente, le maniérisme est grandiose, saturé de références. On se croit parfois, autant que dans la démesure d'une histoire de voyous chinois à la Ringo Lam, Johnny To ou Bong Joon-Ho, dans un chaos charbonneux à la Alexeï Guerman qui se souviendrait du Samuel Fuller d'"Underworld USA".Le choix du noir et blanc, la lumière, la manière dont les plans sont surchargés, la création de décors sordides et monumentaux (décharges publiques géantes, bidonvilles, etc.) témoignent d'une virtuosité assez rare dans le genre. Mais ces qualités sont aussi des défauts.Polar noir, tirant même parfois sur le glauque un peu forcé, Limbo ravira les nostalgiques du cinéma hongkongais des années 1980-90. Si le noir et blanc est à couper le souffle, et l'atmosphère oppressante à souhait, la narration est en revanche très bancale.Les mouvements de caméra ainsi que le soin apporté au son en font bien plus qu'un simple thriller haletant.Si le metteur en scène excelle dans les poursuites et les combats – comment oublier l'affrontement final, sous un déluge d'apocalypse ? –, il ne résiste pas toujours à la complaisance.