Quand j'ai vu la bande-annonce, je trouvais l'idée des éléments simples mais bons, ça me faisait penser un peu de loin à Vice-versa, même s'il y a en fait qu'un parallèle sur l'idée de chose qui montre que tout n'est pas binaire voir se complète, c'est le seul élément (si je puis dire), mais la question est de savoir si l'idée a bien été exploitée.Nous suivons l'histoire d'un jeune couple, Brul et Sandra Lumen, de migrant qui s'installe a Element City suite à un exil. Il ne trouve pas de logement, il décide de s'installer dans un quartier ou il y a déjà les « flamboyants ». Il monte une boutique. Au bout de quelques années, leur fille, Flam, grandit (elle était dans le ventre de la maman quand le couple est venu s'installer), son père voudrait lui transmettre la boutique.Nous voyons que socialement, tout le monde n'est pas sur un même pied d'égalité, le feu est une classe en dessous de l'eau par exemple.Un jour, flam s'embrase suite à un soucis avec un client, elle va dans la cave et explose de colère, suite à ça, ça provoque un accident et fait arriver Flack (un aquatique), il inspecteur pour le compte de la mairie d'Element City.A partir de cette rencontre de deux personnages opposés, l'explosive Flam et le sensible Flack.Le film aime joué des codes (les "genres"), mais aussi montrer que chacun apporte à l'autre.Ce qui est intéressant nous suivons des personnages « banal », pas de prince ou princesse par exemple, c'est à la fois sa force et sa faiblesse, car il manque un coté romanesque mais ça donne une dimension plus humaine, même si je trouves que ça va un peu vite leur histoire d'amour.Il y a plein de bonne idée aussi bien dans la mise en scène que de détails attribuer aux différentes familles «d'éléments », par exemple, l'utilisation du verre avec les flamboyants.Si vous aimez les jeux de mots, l'impression que c'est celui ou ils se sont le plus amusés sur cet aspect là.J'ai juste trouver que c'était cousus de fil blanc, ce qui fait que nous anticipons ce qui va se passer, donc parfois un peu trouvé ça un peu ennuyant et l'autre chose, l'idée des autres éléments (les terriens et les aériens) sont sous exploité.Conclusion, ça aurait pu être encore mieux, plus romanesque, mais ça se regarde, c'est bien réalisé (il y a des effets avec l'eau impressionnante, notamment la scène d'un bateau qui déverse de l'eau, je distingue plus ce qui est en image de synthèe ou pas !) et moi qui aime les jeux de mots, j'ai été servi, pas un grand Pixar, mais une nouvelle licence bien sympathique, surtout qu'il y a un aspect touchant bien amené.PS : Je pense que c'est icebergbrulant qui a écrit le film (vu le nom de son avatar) et surtout les dialogues