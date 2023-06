Dès août.Le prix de la console Xbox Series X correspondra largement à la hausse de prix annoncée par Sony pour la PS5 l'année dernière, la Xbox Series X passant à 479,99 £ au Royaume-Uni,, 649,99 $ CAD au Canada et 799,99 AUD $ en Australie à partir de 1er août. Le prix de la Xbox Series S ne sera ajusté sur aucun marché, restant à 249,99 $.Les prix du Xbox Game Pass Ultimate et du Game Pass pour console augmenteront à partir du 6 juillet. Xbox Game Pass Ultimate passera de 14,99 $ par mois à 16,99 $ (14,99 € / 12,99 £). Le prix de base du Xbox Game Pass pour console passera également de 9,99 $ par mois à 10,99 $ (10,99 € / 8,99 £). Cependant, Microsoft ne modifie pas les prix du PC Game Pass.Donc 14,99€ pour Ultimate au lieu de 12,99€10,99€ au lieu de 9,99€

Like

Who likes this ?

posted the 06/21/2023 at 05:16 PM by jenicris