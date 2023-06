La demo de Final Fantasy XVI est dispo sur PS5. Elle pese plus de 18go.Square Enix a aussi annoncé que PlatinumGames et l'équipe de développement de Kingdom Hearts d' Osaka avaient participé au développement de Final Fantasy XVI. L'équipe de développement de PlatinumGames qui a contribué à Final Fantasy XVI était dirigée par le concepteur de NieR: Automata, Takahisa Taura. L'équipe de Kingdom Hearts a contribué au système de combat.

posted the 06/12/2023 at 08:09 AM by guiguif