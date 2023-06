J'ai vu que le tirage de ce vendredi est de 130 millions d'euro et je me suis demandé ce que je ferais si je gagnais autant d'argent en une fois, bon déjà je mettrai mes proches à l'abri (Famille et amis ultra proches) ensuite investir un peu à gauche à droite, (actions du CAC40), en plus de mettre une ultra grosse somme à la banque pour vivre des intérêts, sans oublier d'investir aussi dans l'or, vu comment les boites financières se cassent la gueule ces temps ci, autant miser dans du solide, et pour le fun racheter gamekyo et le moderniserEt vous que feriez vous de tout cet argent ?