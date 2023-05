Jeux Video

Selon le leaker et dataminer Lance McDonald :



- Un Season Pass était prévu « à 100 % »

- Le Colisée aurait du être intégré au Pass, mais a finalement été offert gratuitement (mais avec moins de contenu)

- Le Colisée était l’apéro avant l’arrivée de deux extensions

- FromSoftware a décidé de fusionner les deux extensions pour en faire une seule beaucoup plus massif



En résumé, ils nous font une Bloodborne quoi, et la communauté semble davantage apprécier une seule grosse extension plutôt que 2 ou 3 plus petites étalées dans le temps.