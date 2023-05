Bonjour à tous, nouveau top 10 comme chaque week-end ou presque, en tout cas j'essaye. Après avoir fait le ciel, le désert où encore le feu, voici maintenant le tour des niveaux en forêt, bois, ou ce que vous voulez !10)- On commence avec un jeu PS2, les quelques mission à faire en dehors de la ville donc dans l'Abriforêt sont assez galères, je pense notamment à deux en particulier. Celle où il faut couvrir Samos pendant que des Metal Heads l'attaque mais aussi celle où il faut courser des Metal Heads volant en skateboard.9)- Et je précise, au moins en niveau difficile et au delà. Ce niveau est particulièrement galère car les Séraphites sont des ennemis redoutable, qui communiquent par sifflement, et qui sont assez bien organisés. L'IA de Part 2 est également assez bien élaborée pour nous faire suffisamment galérer. Le niveau qui a été le plus difficile reste cependant celui avec Abby à la toute fin sur l'île, se la jouer infiltration sera primordiale pour espérer s'en sortir.8 )- Déjà que la version de base n'est pas simple, alors la version MQ c'est encore le niveau au dessus. A noté qu'on rencontre également dans ce temple l'un des ennemis les plus redoutable du jeu, les squelettes Stalfos qui retire un ou deux cœurs si ils nous touchent. C'est clairement la première partie du donjon qui est la plus difficile car il ya des salles partout et retrouver les 4 esprits sera pas chose facile !7)- Bon je triche un peu puisqu'il sagit d'un monde mais rien que le premier monde du tout premier Rayman de la PS est déjà une galère, si les premiers niveaux sont relativement simple, ça va vite se compliqué par la suite ! Un appareil particulièrement délicat est celui où Rayman doit sauter de prune en prune et pas tomber dans la flotte, une vrai galère la première fois. Celui où Moskito porte une énorme boule de pique et où il fait tracer n'est carrément pas simple non plus, et même le boss final du lieu est pas gratuit.6)Deuxième gros morceau du jeu, Vertchemin est un véritable labyrinthe dans les bois avec des ennemis pas franchement commode qui vous barreront la route. C'est aussi ici que vous combattrez pour la première fois Hornet, et le combat n'est pas simple la première fois. Cependant, la vrai difficulté c'est quand même que c'est un sacré labyrinthe et c'est assez facile de s'y perdre et de pas savoir où aller.5)A noté que j'aurai pus aussi mettre la Zone interdite mais comme cet endroit est empoisonné, je le garde probablement pour un prochain top. Bref, la 3 ème zone traversée dans Ender Lilies est déjà, les choses se compliquent. Véritable labyrinthe, cette fois encore plus que les niveaux précédents, c'est surtout le boss de cette zone qui va vous donner du fil à retordre.En effet, la sorcière est clairement un des boss les plus difficiles du jeu. Mais la récompense en vaut la chandelle car c'est un des meilleurs esprits du jeu. Ah aussi, les mages champignon sont bien relou également avec leur nuages empoisonné...4)- 3 niveaux dans cette forêt démoniaque ou vous allez enchaîner sans pouvoir souffler et changer de décors. Le pire dans tout ça, c'est que la boue vous ralentit, surtout les cavaliers. Le pire niveau reste quand même celui où il faut survivre 15 tours je crois où on se fait harceler par l'ennemi.3)- Si le niveau n'est pas trop difficile de base, le finir à 100 % est carrément galère. Le level design est aussi vertical ce qui fait que les lunes peuvent se trouver n'importe où, et on peut complètement passer à côté de la forêt qui se situe en dessous du niveau, celle où un t-rex vous attends et où il fait tout noir.Certaines lunes, il m'a fallut l'aide du Toad pour les choper tant certaines sont super difficile à trouver. Ah et on en parle aussi du parcours que doit faire le mouton sans tomber dans le vide ? Bien relou ça aussi.2)- On entre dans la catégorie infernale avec la forêt royale de DS. Uniquement disponible dans le DLC, cette zone est en fait le jardin de Noiresouche mais dans le passé. Si le niveau est déjà pas simple en soit à cause de ces foutus jardinier qui nous harcèlent, le pire de cette zone reste les 3 boss, car oui il ya 3 boss dans cette zone dont deux extrêmement redoutable.Si le gardien ça va encore, c'est bien à cause de Kalameet et de Artorias qui a failli bloquer mon run que j'ai décidé la seconde place pour ce lieu. Artorias est clairement un des boss les plus difficile que j'ai eu à affronter, et j'ai bien dû faire + de 50 try pour y arriver, le Dragon est chaud aussi mais moins.1)- Clairement le pire niveau, pire dans le sens difficile pas pourri attention parce que le niveau est très très bon. Zone vraiment grande ou il est facile de s'y perdre, et de se prendre les pièges dans la tronche. Mais la plus grande difficulté du lieu reste les mobs serpents vraiment redoutable qui peuvent nous empoisonné et nous tuer très rapidement si on fait pas attention.Le cheminement jusqu'au boss est long et difficile, tant il ya d'ennemis pour nous faire suer. Et en plus de ça, les Ombres de Yarnham ne sont clairement pas des boss gratuits non plus. Conclusion, j'en ai bavé. Même si maintenant les ombres j'en fais qu'une bouchée.Voilà, j'espère que ce petit top vous aura plu et si vous, vous avez un petit top des niveaux en forêt qui vous on fait galère, hésitez pas à le partager, je vous souhaite un bon week-end et bon jeux !