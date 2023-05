il faudra attendre jeudi , le top Famitsu).





891 pt donc 800 000 (en gros)

+

121 pt (édition collector) donc 100 000 (en gros)



1012 pt si nous mélangeons les deux version, donc le million dès sa sortie ?

Je pense que je prends pas de risque en disant que la barre des 500 000 est dépassé dès sa sortie.



A savoir : The Legend of Zelda : Breath of the Wild c'est 2 167 671 sur Switch à l'heure actuelle



Attention c'est une approximation des ventes, car je pars sur une "approximation" qui est que 100 pt = 100 000 ventes, c'est généralement dans ces eaux-là, l'ordre du classement n'est pas 100% pareils vu qu'il y a des écarts de "pt" (donc des chiffres approximatifs qui peuvent jouer sur le classement qui arrivera jeudi)



Gamekult

Rappel : A sa sortie au Japon The Legend of Zelda : Breath of the Wild193.060 (Switch) / 45.052 (WiiU)