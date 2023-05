Dès la scène d'intro (un des meilleurs du genre, pour rendre les gens paranoïaques c'est parfait), ça donne le ton, direct et spectaculaire, le film te happe d'un coup.Une personne tue plusieurs autres en pleine ville avec un fusil à lunette lors d'une nuit festive avec feu d’artifice. Une jeune policière, Éléonore, arrive à l'un des endroits ou des personnes ont été tué. Un policier arrive à savoir d’où vient le tir avec un laser (le plan est excellent d'ailleurs), d'autres lasers rejoignent le même endroit, d'un coup l'endroit d’où vient les tires explose, la police et les pompiers décident d'aller directement sur le lieu, ils espèrent trouver quelque chose sur place. Cette première séquence est, je pense, déjà culte (ça sera pas la seule).À partir de là, police et FBI lancent une chasse à l’homme. Lammark un haut gradé veut arriver à arrêter cet individu il explique dès le départ qu'il faut éviter de tomber dans la facilité, il remarque parmi les policiers une jeune recrue dont il voit en quelques remarques sa façon de voir les choses. Ils vont faire une équipe pour trouver ce tueur, l'un à la pression de sa hiérarchie et des politiques, l'autre de par son passé et ses démons intérieur va pouvoir se mettre dans la tête du tueur, car en fait les deux personnages, la policière et le tueur sont les deux faces de la même médailles, deux misanthropes, peut-être le meilleur moyen d'arrêter le tueur.Plusieurs sujet son abord comme l'écologie, la société de consommation, les médias et la marginalisation.Parfois ça rappelle David Fincher, la mise en scène est plus d'une fois inventive, tout est carré (parfois stylisé), le rythme est bon, je me suis pas ennuyé durant les 2 heures, pourtant il n'y a pas toujours de l'action, la tension et permanente, les dialogues sont plus d'une fois pertinents (plusieurs fois il y a l'idée de casser les idées reçues), le duo du policier et de la jeune recrue fonctionne parfaitement (il y aura toujours des anti-woke primaires pour pinailler, les deux acteurs jouent des rôles qui vont marquer leurs carrières), la bande-son est réussie.Seul la fin peut amener à débattre, car en fait c'est comme si le réalisateur avait voulu montrer la possibilité de deux fins alternatives qui sont aussi pertinentes l'une que l'autre, mais bien différente.Je pense que nous avons peut-être le thriller de l'année.Du cinéma de qualité et intelligent.