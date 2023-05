Je viens de finir cette série et j'ai beaucoup aimé, je vais expliquer pourquoi.Pour commencer, la série vient d'un roman de Philip K. Dick rien que ça, déjà ça envoie du lourd, c'est un auteur américain (décédé) qui à une obsession à travers tout ses romans et nouvelles, le rapport à la «réalité », que ce soit « Souvenirs à vendre » (qui deviendra au cinéma « Total Recall » ou Rapport minoritaire (qui deviendra au cinéma « Minority Report”) ou encore Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? (qui deviendra au cinéma “Balde Runner”).C'est une série produite par Ridley scott le réalisateur culte de Alien , Blade Runner, Gladiator, American Ganster ou encore Thelma et Louise.Sur le papier, déjà, moi ça me donne envie, mais est-ce que ça donnera au final quelque chose d'intéressant, là est la question.Voici le sypnosis : Les Américains ont perdu la Seconde Guerre mondiale et l’Amérique est désormais partagée entre l’Empire du Japon et l’Allemagne Nazi. En 1962, un groupe de résistants cherche à envoyer de précieux vieux films dans la zone neutre, mais les transporter coûte la vie de beaucoup de monde. Après près de deux décennies de cohabitation entre les deux grandes puissances, les rumeurs persistantes rapportant la santé déclinante du Führer laissent présager l'arrivée d'une période de troubles...Nous suivons plusieurs personnages, des personnages historiques et des personnages fictifs, les deux personnages qui nous suivons principalement sont Juliana Crain qui sera une futur résistante et John Smith qui sera un futur personnage très important dans la hiérarchie nazie, sans oublier le personnage “fil rouge” : Hawthorne Abendsen, le "Maître du Haut Château". Il y a plein d'autre personnages qui sont loin de faire de la figuration, chacun à une réelle importance, j'ai jamais sentie le coté "second rôle", ils sont tous développé et nous suivons les méandres de chacun.Pour comprendre la série, il faut aimer “la quatrième dimension”, l’impression de voir un épisode mais qui dure 40 heures (car il y 4 saisons de 10 épisodes, d'une heure chacun), cette série m'a rappelé aussi une autre série de science-fiction : Au cœur du temps.Toute l'intelligence de la série, c'est qu'il y a une dimension philosophique importante sur “le choix de notre vie”, car il faut comprendre, que tout la pertinence vient du fait que le maitre du haut chateau à des films qui montrent un monde alternatif (multiverse quand tu nous tiens) ou le Japon et l'Allemagne Nazi a perdu, mais est-ce que ses films sont une fiction ou une réalité et dans ce cas est-ce que les personnes qui vivent en 1962 sous l'occupation Japonais et Allemande sont dans une réalité ou une fiction. Donc ça parle aussi de la notion de propagande, d’ailleurs les nazies veulent récupérer les films car ils ne veulent pas donner l'idée qu'une alternative est possible.Tout la série s'amuse à juste jouer sur l’ambiguïté et c'est ça que j'ai adoré, les mêmes personnages d'un monde à l'autre ne sont pas les mêmes car les événements ne sont pas les mêmes, mais si nous pouvions aller d'un monde à l'autre, imaginons les conséquences.Bref, une des meilleurs séries que j'ai vu, la réalisation est impeccable, la reconstitution de qualité, les acteurs sont tous très bon (plus d'une fois vous pourrez passer d'un même personnage que vous détesterez à avoir de l'empathie pour lui), les rebondissements sont légion et le final est parfait, tout est pensé de A à Z.C'est le rêve pour un scénariste en devenir cette série.