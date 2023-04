Ai-je préciser dans mon titre "les régulateurs ukrainiens" ?(merci pour les clics)Ceux qui ont approuvé :- Brésil- Arabie Saoudite- Japon- Chili- Afrique du Sud- Ukraine- SerbieCeux qui veulent pas mais c'est con car c'est beaucoup plus important :- USA- UKDécision de l'Europe lâchée le 22 mai.Que de suspense

Like

Who likes this ?

posted the 04/28/2023 at 12:55 PM by shanks